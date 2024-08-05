وزير خارجية تركيا يعلن انضمام بلاده للدعوى المقامة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

الشارقة - اميمة ياسر - قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده تسيّر عملًا دبلوماسيًا من أجل وقف المجازر في قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره بدر عبدالعاطي، اليوم الإثنين، أنَّ بلاده تتابع التطورات لمقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وأشار إلى أن تركيا اتخذت قرارًا بالانضمام للدعوى المقامة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية (التي تتهم دولة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في غزة).

وأوضح الوزير التركي، أن بلاده تسعى لأن تكون هناك دولة فلسطينية سالمة ومستقرة وهو حق طبيعي للفلسطينيين.

وأشار إلى أن بلاده لا تريد فرض أي شيء على الفلسطينيين باعتبارهم قادرين على تقرير مصيرهم وإدارة شئونهم وتحديد مستقبلهم.