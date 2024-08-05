بابا الفاتيكان يدعو إلى نشر السلام وإنهاء الحروب

ياسر رشاد - القاهرة - دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الاثنين، إلى نشر السلام وإنهاء الحروب في الشرق الأوسط وفي العالم بأسره.

وقال: "لا يمكن للهجمات والقتل أن تكون الحل، فهي لا تساعد على اتخاذ طريق العدالة وطريق السلام، ولكنها تزرع المزيد من الكراهية والانتقام"، مؤكدا أنه "يتابع بقلق ما يحدث في الشرق الأوسط"، وأنه يصلي من أجل جميع الضحايا، خاصة الأطفال الأبرياء.

تركيا ستقدم رسمياً طلباً للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية

في وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، إن تركيا ستقدم رسمياً طلباً للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الأربعاء، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

كانت تركيا قد أعلنت في مايو، أنها قررت الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، في الوقت الذي كثفت فيه الإجراءات المناهضة لإسرائيل بسبب هجومها على غزة، وأنها ستقدم طلباً بعد التحضيرات القانونية اللازمة.

وفي وقت سابق اليوم، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية التركي، إلى تضافر جهود القوى الفاعلة والمجتمع الدولي للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإتاحة الفرصة للحلول السياسية والدبلوماسية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن السيسي أكد أن «الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة، بما يستوجب أعلى درجات ضبط النفس وإعلاء صوت التعقل والحكمة».

وأضاف أن الرئيس المصري استعرض مع وزير الخارجية التركي والوفد المرافق له آخر مستجدات الجهود المصرية المتواصلة والمكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأشار المتحدث إلى أن الآراء توافقت خلال اللقاء بشأن خطورة المشهد الإقليمي «وتمت إدانة سياسات التصعيد الإسرائيلية» مع أهمية استمرار جهود إنفاذ المساعدات الإغاثية إلى سكان غزة الذين يعانون أوضاعاً معيشية وصحية غير إنسانية.