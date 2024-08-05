الاحتلال يزعم تصفية قيادي في حماس خلال الهجوم على مدرسة حسن سلامة

ياسر رشاد - القاهرة - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي تصفية جابر عزيز، قائد كتيبة الفرقان التابعة لمنظمة حماس ، خلال مهاجمة مجمعات القيادة والسيطرة التابعة لحماس، في عملية استهدفت منطقة مدرسة "حسن سلامة" و"النصر" في مدينة غزة.

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي أدرعي في بيانا له: أمس الأحد استهدف جيش الدفاع بناءً على توجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام، حمساويين تصرفوا في مجمع قيادة وسيطرة تابع للمنظمة والذي تم تمويهه داخل منطقة مدرسة "حسن سلامة" و"النصر" في مدينة غزة.

الهجوم على منطقة مدرسة حسن سلامة

وأضاف البيان: تفيد المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لدى جيش الدفاع أن الهجوم على منطقة مدرسة "حسن سلامة" أسفر عن تصفية المخرب المدعو جابر عزيز الذي كان يتولى وظيفة قائد كتيبة الفرقان.

وأشار الاحتلال، إلى أن عزيز عمل قائدًا لكتيبة الفرقان اعتبارًا من عام 2020، بعد أن كان قد شغل سابقًا وظيفة نائب قائد كتيبة الفرقان، ونائب قائد كتيبة الزيتون وقائد كتيبة الزيتون حيث وفي إطار وظيفته الحالية لعب دورًا رئيسيًا في التخطيط للهجمة الدموية في 7.10 بل وقاد الاستعدادات والتدريبات التي أجرتها كتيبة الفرقان. بالإضافة إلى هذه الاستعدادات، لعب عزيز دورًا في اقتحام بلدات منطقة الغلاف في 7.10

الحرب الراهنة

ولفت الاحتلال، إلى أنه طيلة الحرب الراهنة كان مسؤولاً عن توجيه العديد من المخططات بحق قوات جيش الدفاع في القطاع والجبهة الداخلية الإسرائيلية والترويج لها.

وكان عزيز يشكل شخصية قيادية بارزة في إدارة القتال لدى لواء غزة في حماس حيث تُعتبر عملية القضاء عليه ضربة ملموسة لحماس.