حرض على قتلها.. رجل من فرجينيا يهدد كامالا هاريس

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه رجل من ولاية فرجينيا الأميركية تهمة التهديد لنائبة الرئيس، المرشحة الديمقراطية لمنصب الرئيس كامالا هاريس، عبر الإنترنت، بعد أيام من بدء حملتها الرئاسية.

وحسب «رويترز»، اتهمت محكمة اتحادية بفرجينيا، فرانك كاريلو، الجمعة، بتهديد نائبة الرئيس، بعد نشر سلسلة من الرسائل التي تستهدف هاريس على موقع للتواصل الاجتماعي، حسب سجلّات المحكمة.

وتواجه هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي لمنصب الرئيس، الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، مرشح الحزب الجمهوري، في الانتخابات الرئاسية التي تُجرى في الخامس من نوفمبر المقبل.

يتعين إضرام النار في كامالا هاريس

وورد في منشور تضمنته سجلات المحكمة أنه «يتعين إضرام النار في كامالا هاريس وهي على قيد الحياة، وسأفعل ذلك شخصياً إذا لم يقم أحد غيري به».

وجاء في منشور آخر أن هاريس «سوف تندم على مجرد محاولتها لأن تصبح رئيسة».

ووُضع هذان المنشوران على موقع التواصل الاجتماعي في 27 يوليو ، بعد 6 أيام من إعلان الرئيس جو بايدن تنحّيه عن الترشح لإعادة انتخابه، وتأييده هاريس لتحلّ محلّه مرشحةً ديمقراطية.

ونشر ذات الحساب أيضاً رسائل تستهدف بايدن، ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي كريستوفر راي.

وصادر عملاء لمكتب التحقيقات الاتحادي بندقية ومسدساً في أثناء تفتيش منزل كاريلو، حسب وثائق المحكمة.

ومن المتوقع أن يمثل كاريلو لأول مرة أمام المحكمة، الاثنين.