الداخلية السعودية تكشف تفاصيل إعدام سوداني

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين، في بيانها تفاصيل أسباب تنفيذ حكم القتل قصاصا (إعدام) في أحد الجناة في منطقة مكة المكرمة.

وقالت الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم عبد الله محمد عبد الله - سوداني الجنسية - على قتل حواء سلمان صالح - سودانية الجنسية - وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاتها بسبب خلاف بينهما".

وأضاف البيان: "بفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه".

وتابعت الداخلية: "وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني عبد الله محمد عبد الله - سوداني الجنسية - يوم الاثنين 1 صفر 1446 هجري الموافق 5 أغسطس 2024 بمنطقة مكة المكرمة".

وأكمل البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".