شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: مؤتمر المصريين فى الخارج يعزز التواصل ويربط الجاليات بالوطن الأم والان مع تفاصيل الخبر

أشاد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأستاذ العلوم السياسية بعقد النسخة الخامسة من «مؤتمر المصريين في الخارج» تحت شعار «من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا» بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من الوزراء والجهات المعنية بعد ضم اختصاصات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج «سابقا» إلى وزارة الخارجية وهو ما يؤكد اهتمام الدولة المصرية الكبير بأبنائها في الخارج ويكشف عن حرصها الشديد علي رفع كفاءة التواصل مع الجاليات المصرية و إحاطتهم بالتطورات التي تشهدها مصر والتحديات المحيطة بالدولة المصرية وما تحقق فيها من إنجازات على مختلف الأصعدة والمجالات.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلي أهمية أهداف المؤتمر وتطوير منظومة وآليات التواصل مع الجاليات المصرية فى الخارج وربطها بالوطن الأم والاستفادة من الكفاءات والخبرات المتنوعة التي يمتلكها المصريون في الخارج والتأكيد على الروابط القوية بين المصريين والوطن مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا الحدث يعكس التزام القيادة السياسية بتوفير كافة السبل الممكنة لدعم المصريين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم كما أنه يعزز من روح الانتماء والوطنية، ويعطي دافعاً قوياً للمغتربين للمشاركة في مشروعات التنمية والاستثمار في وطنهم الأم كما أنه يتيح للمصريين بالخارج الاطلاع على الإنجازات التي تحققت في مصر خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات البنية التحتية والاقتصاد والتعليم والصحة بالإضافة إلى أنه يوفر فرصة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول كيفية تطوير مختلف القطاعات في مصر، بما يعزز من مساهمتهم الفعالة في بناء المستقبل.

وأكد أستاذ العلوم السياسية على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تجمع المصريين من مختلف بقاع العالم والتي تتيح لهم فرصة المشاركة الفعالة في صياغة مستقبل مصر معربا عن أمله في أن يسفر المؤتمر عن نتائج إيجابية تعود بالنفع على الوطن والمواطنين، وتساهم في تعزيز دور المصريين بالخارج في دعم قضايا الوطن وتحقيق رؤيته المستقبلية.