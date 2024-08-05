ذكرت مجلة "شبيغل" الألمانية اليوم، أن ألمانيا تستعد لإجلاء رعاياها من لبنان وأماكن أخرى في الشرق الأوسط وسط مخاوف من تصاعد الصراع بين إسرائيل من جانب وإيران وحزب الله من جانب آخر.
وذكرت المجلة دون أن تكشف عن مصادرها، إن القوات الجوية الألمانية تجهز أسطولا صغيرا من طائرات النقل (إيه400إم) لنقل الرعايا من بيروت إلى قبرص.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلة شبيغل: ألمانيا تستعد لإجلاء رعاياها من لبنان وأماكن أخرى في الشرق الأوسط بسبب الصراع بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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