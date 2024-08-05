مجلة شبيغل: ألمانيا تستعد لإجلاء رعاياها من لبنان وأماكن أخرى في الشرق الأوسط بسبب الصراع بالمنطقة

ذكرت مجلة "شبيغل" الألمانية اليوم، أن ألمانيا تستعد لإجلاء رعاياها من لبنان وأماكن أخرى في الشرق الأوسط وسط مخاوف من تصاعد الصراع بين إسرائيل من جانب وإيران وحزب الله من جانب آخر.

وذكرت المجلة دون أن تكشف عن مصادرها، إن القوات الجوية الألمانية تجهز أسطولا صغيرا من طائرات النقل (إيه400إم) لنقل الرعايا من بيروت إلى قبرص.