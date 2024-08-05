الأمم المتحدة: إنهاء عمل 9 موظفين للاشتباه في مشاركتهم في هجوم 7 تشرين الاول على إسرائيل

أعلنت الأمم المتحدة أن تسعة موظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، "قد يكونون شاركوا" في الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول والذي تسبب بالحرب في غزة، موضحة أنه تم فصلهم.

واوضح المتحدث باسم الامم المتحدة فرحان حق في بيان، بانه "لدينا معلومات كافية لاتخاذ الإجراءات التي نتخذها - أي إنهاء خدمات هؤلاء الأشخاص التسعة".