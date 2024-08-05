السلطات الأردنية دعت شركات الطيران التي تهبط في مطاراتها لتحميل وقود احتياطي

أصدرت السلطات الأردنية إشعاراً حول سلامة الرحلات الجوية للطيارين، يوم الأحد طالب شركات الطيران بتحميل وقود احتياطي "لأسباب تشغيلية".

وذكرت مجموعة "أوبسغروب"، لتبادل معلومات عن مخاطر الطيران في نشرة، أن "الخطوة تأتي قبل الإغلاق المتوقع للمجال الجوي الأردني، وهي خطوة تحذيرية من هجوم إيراني على إسرائيل".

ولفت مؤسس "أوبسغروب" ورئيسها التنفيذي مارك زي، الى أن "الإشعار الأردني مناسب لأنه في أثناء الهجوم الجوي على إسرائيل في نيسان كان الأردن أول دولة تغلق مجالها الجوي، متقدمة حتى على إسرائيل أو إيران، أو العراق".

وأضاف "الغرض من الدقائق الـ 45 هو توفير ما يكفي من وقود إضافي للطائرة لمغادرة المجال الجوي الأردني والهبوط في مكان آخر".