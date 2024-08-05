رئيس بنغلادش يفرج عن زعيمة المعارضة والمتظاهرين المعتقلين والجيش يعلن رفع حظر التجول فجر الثلاثاء

أمر رئيس بنغلادش محمد شهاب الدين بالإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة المعارضة خالدة ضياء، وكذلك عن الأشخاص الذين اعتقلوا خلال التظاهرات، وذلك بعد بضع ساعات من فرار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

وأورد بيان أصدره مكتب الرئيس أن اجتماعا برئاسة شهاب الدين "قرر بالإجماع الإفراج فورا عن رئيسة الحزب الوطني البنغلادشي خالدة ضياء وعن جميع الأشخاص الذين اعتقلوا خلال تظاهرات الطلاب".

وفي السياق، أعلن الجيش في بنغلادش أنه سيرفع فجر الثلاثاء حظر التجول الذي فرضه لاحتواء الاحتجاجات، بعد ساعات من إمساكه بمقاليد السلطة عقب الإطاحة برئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

واوضح الجيش في بيان إن "المكاتب والمصانع والمدارس والكليات... ستكون مفتوحة" اعتبارا من الساعة السادسة صباح الثلاثاء (00,00 بتوقيت غرينتش).