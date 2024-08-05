القناة 13 الإسرائيلية: القيادة السياسية في إسرائيل لم توافق حتى الآن على هجوم استباقي ضد حزب الله

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "إسرائيل تستعد لرد فوري على إيران بعد شن هجومها وهناك تردد بشأن تنفيذ ضربة استباقية".

وذكرت الهيئة، أن "التقديرات في إسرائيل هي أن رد إيران لن يؤدي إلى حرب لكنه سيكون أكبر من هجوم نيسان، وسيركز على أهداف عسكرية".

بدورها كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر، أن "القيادة السياسية في إسرائيل لم توافق حتى الآن على هجوم استباقي ضد حزب الله"، مضيفةً أن "قادة عسكريون اقترحوا في مشاورات الأمس شن هجوم استباقي على حزب الله".