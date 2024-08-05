بلينكن يحض كل الأطراف في الشرق الأوسط على الامتناع عن التصعيد وتهدئة التوترات

حض وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن في اتصالات أجراها الاثنين جميع الاطراف في الشرق الاوسط على تجنب "التصعيد"، مع تزايد المخاوف من هجوم ايراني وشيك على اسرائيل.

واوضح المتحدث باسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر للصحافيين، بانه "من المهم أن يتخذ جميع الاطراف خطوات في الايام المقبلة في اتجاه الامتناع عن التصعيد وتهدئة التوترات".