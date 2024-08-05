الدفاع المدني سيطر على النيران التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار الحرجية في العلالي

تمكن عناصر الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، بمؤازرة طوافة تابعة للقوات الجوية في الجيش ، وبعد جهود مضنية استمرت منذ الساعة ١٥،٣٠ ولغاية الساعة من تاريخ اليوم الواقع في ٥-٨-٢٠٢٤ من السيطرة على النيران التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار الحرجية في بقعة جغرافية وعرة في احراج بلدة العلالي - البترون.

وقد واجه العناصر صعوبات متعددة للتمكن من السيطرة على النيران أبرزها سرعة الهواء التي اعاقت عمليات الإطفاء وادت الى انتشار النيران بسرعة قياسية حتى كادت أن تلامس المنازل إلا أن تضافر جهود العناصر لجهة تبريد البقع الجغرافية المحيطة بالمنازل حال دون وصول النار إليها.

كما أن المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار أعطى توجيهاته للعناصر لجهة ضرورة تبريد رقعة الحريق جيداً والتحقق من إخماد البؤر الملتهبة بإحكام سيما أن مؤشر خطر اندلاع الحرائق أظهر ارتفاعا في المخاطر في قضاء البترون.