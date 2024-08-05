مذكرة تفاهم سعودية - سنغافورية في المجال العدلي

وقع وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، اليوم، مذكرة تفاهم، مع وزير الشؤون الداخلية وزير القانون السنغافوري كي شانموجام؛ تهدف لتشجيع التعاون في تعزيز الحلول البديلة للنزاعات الدولية، وتنمية الخبرات القانونية والقضائية، وتبادل المعلومات والخبرات وفق أفضل الممارسات العالمية.

جاء ذلك خلال زيارته لسنغافورة، ولقائه وزير الشؤون الداخلية ووزير القانون السنغافوري في إطار تعزيز التعاون العدلي بين البلدين.

وبحث الجانبان سُبل تعزيز العلاقات في المجال العدلي بين البلدين؛ بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز الحقوق.

واستعرض الدكتور الصمعاني، خلال اللقاء، أبرز التطورات العدلية والقضائية التي تشهدها المملكة، لا سيما فيما يتعلق بالجانب التشريعي والتحول الرقمي في الخدمات العدلية.