مذكرة تفاهم سعودية - سنغافورية في المجال العدلي

جاء ذلك خلال زيارته لسنغافورة، ولقائه وزير الشؤون الداخلية ووزير القانون السنغافوري في إطار تعزيز التعاون العدلي بين البلدين.
وبحث الجانبان سُبل تعزيز العلاقات في المجال العدلي بين البلدين؛ بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز الحقوق.
واستعرض الدكتور الصمعاني، خلال اللقاء، أبرز التطورات العدلية والقضائية التي تشهدها المملكة، لا سيما فيما يتعلق بالجانب التشريعي والتحول الرقمي في الخدمات العدلية.
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