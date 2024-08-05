عاصفة ديبي تهدد فلوريدا بفيضانات كارثية

توصلت توقعات أن يشكل إعصار ديبي المتحول لعاصفة أكبر تهديد لولاية فلوريدا، حيث وصل إلى ساحل بيج بيند بولاية فلوريدا، حاملاً معه احتمال حدوث فيضانات كارثية وعواصف تهدد الأرواح، مع مروره ببطء فوق الجزء الشمالي من الولاية، وضربت اليابسة كعاصفة من الفئة الأولى بالقرب من ستينهتشي، وهي بلدة صغيرة في شمال فلوريدا يقل عدد سكانها عن 1000 نسمة على ساحل خليج فلوريدا.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أنه في الأيام المقبلة، قد تضرب أمطار غزيرة سواحل جورجيا وكارولينا الجنوبية مع توجه العاصفة شرقًا.

فيضانات كبرى

وقال كيفن جوثري، مدير إدارة الطوارئ في الولاية: «نتوقع أن يدخل العديد من الأنهار والجداول في مرحلة الفيضانات الكبرى».

وفقًا لموقع (PowerOutage.com)، انقطعت الكهرباء عما يقرب من 214 ألف عميل في فلوريدا، وفي مقاطعة ماريون، التي تقع في الداخل وجنوب جينزفيل، أشار مسؤولو الشرطة في منشور على فيسبوك إلى أن الطواقم كانت تستجيب لتقارير عن سقوط خطوط الكهرباء والأشجار التي سقطت على الطرق والمنازل.

وقال حاكم ولاية إلينوي، رون دي سانتيس، إن نحو 17 ألف عامل كهرباء يعملون على استعادة الكهرباء، وحذر السكان في المناطق المتضررة من الانتظار حتى تصبح الظروف آمنة.

وقال:«إن إعصار ديبي اتبع مسارًا مشابهًا جدًا لإعصار إيداليا قبل 11 شهرًا»، وصل إعصار إيداليا إلى الشاطئ بالقرب من كيتون بيتش بولاية فلوريدا في 30 أغسطس 2023، بأقصى سرعة للرياح المستمرة 125 ميلاً في الساعة، يقع كيتون بيتش على بعد حوالي 20 ميلاً شمال شتاينهتشي، وأشار إلى أن انقطاع التيار الكهربائي كان أقل مع إعصار ديبي.

أمطار قياسية

ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار ديبي شرقًا فوق شمال فلوريدا ثم يتوقف فوق المناطق الساحلية في جورجيا وكارولينا الجنوبية، مما قد يؤدي إلى هطول أمطار قياسية في المنطقة قد يصل إجماليها إلى 76 سنتيمترًا، ومن المتوقع أن تكون الفيضانات شديدة بشكل خاص في المناطق المنخفضة بالقرب من الساحل، بما في ذلك سافانا، جورجيا؛ وهيلتون هيد، ساوث كارولينا؛ وتشارلستون، ساوث كارولينا.

وبين مسؤولون في سافانا إن المنطقة قد تشهد هطول أمطار شهر كامل في أربعة أيام إذا توقف النظام فوق المنطقة.

العاصفة الرابعة

وكان مديرو الطوارئ في نيو إنجلاند ونيويورك يراقبون مسار العاصفة بحثًا عن احتمالية وصول بقاياها إلى ولاياتهم، وقد تعرضت ولايات شمال شرق الولايات المتحدة، بما في ذلك نيويورك وفيرمونت، لأمطار غزيرة وعواصف رعدية في الأسابيع الأخيرة، وما زالت تعاني من الفيضانات وتشبع الأرض بالمياه.

وتعد ديبي هي العاصفة الرابعة التي تحمل اسمًا لموسم الأعاصير الأطلسية لعام 2024 بعد العاصفة الاستوائية ألبرتو، والإعصار بيريل، والعاصفة الاستوائية كريس، والتي تشكلت جميعها في يونيو، وفي شرق المحيط الهادئ، كانت العواصف الاستوائية كارلوتا، ودانييل، وإميليا تدور فوق المحيط، لكنها لم تهدد الأرض.

كما تعرضت منطقة بيج بيند ذات الكثافة السكانية المنخفضة في فلوريدا بانهاندل العام الماضي لإعصار إيداليا، والذي وصل إلى اليابسة كإعصار من الفئة الثالثة.