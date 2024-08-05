خطوات يقترحها الجمهوريون لردود ترمب على هاريس

بين أحد الإستراتيجيين الجمهوريين، الذي أدار حملات ضد دونالد ترمب، تيري سوليفان، نمط ترمب في مهاجمة منافسية، قائلا: «إنه يكتشف نقاط ضعفهم ويركز عليها، ويقضي بضعة أسابيع في التحقيق، وأعتقد أنه يحتاج إلى أخذ هذا الوقت»، حيث يرى الجمهوريون أنه يدرك ما يفعله ضد نائبة الرئيس، كامالا هاريس، حتى مع تأرجح ترمب ذهابًا وإيابًا بين مهاجمة سجلها والتشكيك في هويتها العرقية، حيث أدى دخول هاريس إلى السباق الرئاسي بعد أن أنهى الرئيس جو بايدن محاولته لإعادة انتخابه إلى تغيير الافتراضات الأساسية حول الحملة، حيث استبدل الديمقراطيون رجلاً يبلغ من العمر 81 عامًا يتمتع بقدرة تتلاشى على إثبات قضيته بامرأة تبلغ من العمر 59 عامًا تجتذب حماسًا جديدًا.

وتسببت هجمات ترمب على الهوية العرقية لهاريس، في دفع بعض كبار الجمهوريين إلى الإشارة إلى أن ترمب ربما يتجاهل القضايا التي يرون أنها مواتية له، وفيما يلي ما يعتقد كبار الإستراتيجيين أن ترامب يجب أن يفعله.

الرد على رسالة «الحرية»

وزعم أحد الإستراتيجيين أن ترمب يحتاج إلى الرد على الرسالة التي كانت هاريس تبنيها حول حماية حرية الأمريكيين، من خلال تولي ملكية كلمة يحاول الجمهوريون في كثير من الأحيان جعلها محور حملاتهم.

وقد خاضت هاريس وديمقراطيون آخرون حملات انتخابية في ذلك، كما أثارت إدانة ترمب بارتكاب جناية في نيويورك لمشاركته في مخطط لإسكات الناس للتأثير على انتخابات عام 2016 -وهي القضية التي يواجه فيها عقوبة السجن المحتملة- وسلطت الضوء على خلفيتها كمدعة عامة ونائبة عامة سابقة، وقد زعمت أن ترمب لا يشكل تهديدًا للديمقراطية فحسب، بل إنه سيحرمها الحماية من العنف المسلح، وكأنها تريد التأكيد على رسالتها، فإن أغنية انسحاب هاريس من الحملة الانتخابية هي أغنية «الحرية» التي غنتها بيونسيه.

التركيز على الاقتصاد

في يونيو، وجد استطلاع للرأي أجرته وكالة (AP) -نورك أن حوالي 4 من كل 10 بالغين أمريكيين- وحوالي 1 من كل 10 جمهوريين فقط- وافقوا على الطريقة التي يتعامل بها بايدن مع الاقتصاد.

وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة (AP) ونورك في يوليو، يرى أغلب الجمهوريين -56 %- أن نتيجة الانتخابات المقبلة «مهمة للغاية» للاقتصاد، وهذا أعلى قليلاً من نسبة 48 % الذين يقولون إنهم يشعرون بنفس الشعور تجاه الهجرة، وهي قضية أخرى أعطاها ترامب الأولوية منذ فترة طويلة.

قال مارك كامبل، الذي أدار حملة الجمهوري، جلين يونجكين، الفائز بمنصب حاكم ولاية فيرجينيا لعام 2021: «كم مرة وصلت الحملات الانتخابية إلى حد قول رونالد ريجان: هل أنت أفضل حالاً الآن مما كنت عليه قبل أربع سنوات؟ هذا العام، الإجابة هي لا مدوية، لكننا لم نسمعها بهذه البساطة بعد، وكان لديهم ثلاثة أسابيع لقولها».

خذ بعض الوقت

وقال سوليفان، المستشار الكبير السابق لروبيو، إن ترمب أدار حملة ذكية حتى تم استبدال بايدن، وحذر من استبعاد قدرته على إيجاد رسالة جديدة.

وبحلول نهاية الحملة التمهيدية لعام 2016، كان ترمب قد وصف روبيو بأنه «ماركو الصغير» وأخرجه من السباق بهزيمة ساحقة في فلوريدا، مسقط رأس روبيو، «اليوم، يعيش ترمب أيضًا في فلوريدا بعد أن أسس إقامته هناك أثناء رئاسته وكان روبيو ضمن قائمته المختصرة لمنصب نائب الرئيس قبل اختيار السيناتور جيه دي فانس من أوهايو».

ويقول سوليفان إن هاريس ستبدأ في مواجهة المزيد من ردود الفعل العنيفة، وأن علاقاتها بمدينة سان فرانسيسكو، وهي المدينة التي طالما وُسمت في نظر العديد من الأمريكيين بأنها مدينة ليبرالية ومنفصلة عن بقية البلاد، سوف تكون مادة خصبة لترمب.

وقال سوليفان: «إنه يرسل رسائل في وقت مبكر من الاختبارات ويمر بالعديد من الأفكار السيئة قبل أن يستقر عليها، وعندما يستقر عليها، يكون الأمر جيدًا جدًا عادةً»، وقال رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية إن هاريس تتمتع بأغلبية مندوبي الحزب، وهذه هي الطريقة التي تعمل بها عملية نداء الأسماء الافتراضية.

وقال شورت، الذي نبذ رئيسه السابق ترامب بعد هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي: «أعتقد أن هناك الكثير من الوقت المتبقي، لكنني أيضًا لست متفائلًا بأنك سترى انضباطًا في الرسائل أيضًا»، «من الصعب أن نثق في أنه ستكون هناك جهود منظمة لتسليط الضوء على ذلك لأننا سنستمر في القيام بأشياء مثل مناقشة ما إذا كانت هاريس أمريكية هندية أم أمريكية من أصل أفريقي».

الخطوات المقترحة لترمب للتغلب على هاريس:

الرد على شعار هاريس بالحرية ومهاجمتة.

التركيز على تحسين الاقتصاد.

التأني في وضع الخطط وعدم التسرع.