إعلام عبرى: القيادة السياسية لم توافق حتى الآن على هجوم استباقي ضد حزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت مصادر مطلعة للقناة 13 الإسرائيلية بأن القيادة السياسية في إسرائيل لم تتخذ قراراً بعد بشأن شن هجوم استباقي ضد حزب الله في لبنان، على الرغم من التوترات المتصاعدة على الحدود الشمالية. وأوضحت المصادر أن هناك نقاشات جارية بين كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين حول ما إذا كانت الضربة الاستباقية ضرورية في هذه المرحلة أو قد تؤدي إلى تصعيد شامل.





ووفقاً للتقارير، تتركز النقاشات داخل الحكومة الإسرائيلية على تقييم المخاطر والفرص التي قد تنجم عن مثل هذا الهجوم. وهناك انقسام في الآراء بين من يعتقدون أن ضربة استباقية قد تكون ضرورية لتقليص قدرات حزب الله، وبين من يحذرون من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى اندلاع حرب شاملة مع تداعيات غير محسوبة.





المصادر أشارت أيضاً إلى أن الجيش الإسرائيلي قدّم تقديرات حول جاهزية حزب الله لأي مواجهة محتملة، بما في ذلك القدرة على إطلاق آلاف الصواريخ باتجاه العمق الإسرائيلي. ومع ذلك، فإن القيادة السياسية لا تزال مترددة في إعطاء الضوء الأخضر لأي عملية عسكرية كبرى، خاصة في ظل الضغوط الدولية الداعية إلى ضبط النفس واحتواء الموقف.





وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوترات، خاصة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، وما قد يترتب على ذلك من ردود فعل من قبل إيران وحلفائها في المنطقة، بما في ذلك حزب الله.





وأضافت المصادر أن أي قرار بشن هجوم استباقي سيتطلب موافقة من مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، والذي سيجتمع قريباً لمناقشة الأوضاع الأمنية وتقييم الخيارات المتاحة. وفي الوقت ذاته، يستمر الجيش الإسرائيلي في الحفاظ على حالة تأهب قصوى على الحدود الشمالية، تحسباً لأي تصعيد مفاجئ.





ختاماً، أكدت القناة 13 أن الوضع الراهن يتطلب مزيجاً من الحكمة واليقظة، خاصة في ظل التعقيدات الإقليمية والدولية التي تحيط بالمشهد الأمني في المنطقة.