القسام تفجر نفق في قوة صهيونية شرق رفح

ياسر رشاد - القاهرة - فجرت كتائب القسام، عين نفق مفخخ في قوة هندسية صهيونية، وتم إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة "زلاطة" شرق مدينة رفح جنوب القطاع .

قنبلة يدوية تصيب 7 جنود إسرائيليين جنوب غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 7 جنود إسرائيليين أصيبوا، و4 منهم بحالة خطيرة بعد أن ألقى عنصر من حماس عبوة او قنبلة يدوية اتجاههم جنوب قطاع غزة.

كمين حزب الله

نصب مقاتلو حزب الله كمين مركب، لقوات المشاة في محور سيباط، وفجروا عبوة ناسفة في عدد من جنود الاحتلال، محققين إصابات مباشرة في صفوف العدو.

وقال حزب الله في بيانه: نصب مقاتلونا كمينا مركبا لقوات المشاة في محور سيباط حيث قام أبطالنا بتفجير عبوة ناسفة وإمطار القوة الصهيونية بزخات كثيفة من الرصاص محققين اصابات مباشرة في صفوف قوات العدو .

