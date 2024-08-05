إعلام عبرى: حزب الله أطلق 8 مسيرات باتجاه مناطق متفرقة بالجليل الأعلى

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن حزب الله اللبناني أطلق خلال الـ24 ساعة الماضية ما لا يقل عن 8 طائرات مسيرة باتجاه مناطق متفرقة في الجليل الأعلى شمال إسرائيل.





ووفقًا للتقرير، فإن المسيرات انطلقت من جنوب لبنان واستهدفت مناطق متعددة في الجليل، ما أثار حالة من التأهب القصوى في صفوف الجيش الإسرائيلي. وذكرت القناة أن بعض هذه الطائرات المسيرة تم اعتراضها وإسقاطها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، بينما تمكنت أخرى من العودة إلى قواعدها دون أن تصيب أهدافًا حيوية.





وأضافت القناة أن الجيش الإسرائيلي رد على هذه الهجمات بتكثيف العمليات الجوية والاستطلاعية في الأجواء اللبنانية، كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية على طول الحدود الشمالية تحسبًا لأي تصعيد محتمل.





ويأتي هذا التصعيد في ظل التوترات الأمنية المتزايدة بين إسرائيل وحزب الله، خاصة بعد سلسلة من الاشتباكات المتفرقة التي شهدتها الحدود الشمالية خلال الأسابيع الأخيرة. وتخشى السلطات الإسرائيلية من أن تكون هذه الهجمات جزءًا من خطة أوسع لحزب الله لتوسيع نطاق المواجهة مع إسرائيل.





في السياق نفسه، نقلت القناة عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش يتعامل بجدية مع التهديدات المتزايدة من حزب الله، وأنه يجري تقييمًا مستمرًا للوضع الميداني. وأكدت المصادر أن إسرائيل لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها وأمنها، وأن الجيش مستعد للتصدي لأي تهديدات قد تشكلها الطائرات المسيرة أو غيرها من الأنشطة العدائية.





وفي ظل هذه التطورات، يبقى الوضع في الشمال متوترًا مع احتمالات التصعيد في أي لحظة، فيما تستمر الجهود الدولية في محاولة احتواء الموقف ومنع انجرار المنطقة إلى مواجهة واسعة.