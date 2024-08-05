متحدث الأمن القومي الأمريكي: نراقب الوضع في بنجلاديش ونحث على تشكيل حكومة ديمقراطية

ياسر رشاد - القاهرة - قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في تصريحات لوسائل إعلام عربية، إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع السياسي المتأزم في بنغلاديش. وأكد المتحدث أن واشنطن تحث على ضرورة تشكيل حكومة ديمقراطية وشاملة تضمن تمثيل جميع فئات الشعب البنغالي.





وأشار المتحدث إلى أن الإدارة الأمريكية تشعر بقلق بالغ إزاء التصاعد الأخير في التوترات السياسية في بنغلاديش، وما قد يترتب على ذلك من زعزعة للاستقرار في البلاد. وأوضح أن الولايات المتحدة تواصل متابعة التطورات عن كثب، وتحث جميع الأطراف على الحوار السلمي وحل الخلافات السياسية من خلال الوسائل الديمقراطية.





وأكد المتحدث أن واشنطن تدعم بقوة مبدأ الشمولية في الحكومة البنغالية المستقبلية، مشيرًا إلى أن أي حكومة يتم تشكيلها يجب أن تكون ممثلة لجميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك الأقليات والفئات المهمشة. كما شدد على أهمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كجزء لا يتجزأ من أي عملية سياسية.





وفي ختام تصريحاته، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أن الولايات المتحدة ستظل منخرطة مع المجتمع الدولي للعمل على ضمان استقرار بنغلاديش ودعم تطلعات شعبها نحو الديمقراطية. وأضاف أن واشنطن على استعداد لتقديم الدعم اللازم لمساعدة البلاد على تحقيق انتقال سياسي سلس ومشروع يحظى بقبول الشعب البنغالي.





اعلام عبرى : حزب الله أطلق 8 مسيرات باتجاه مناطق متفرقة بالجليل الأعلى خلال 24 ساعة





أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن حزب الله اللبناني أطلق خلال الـ24 ساعة الماضية ما لا يقل عن 8 طائرات مسيرة باتجاه مناطق متفرقة في الجليل الأعلى شمال إسرائيل.





ووفقًا للتقرير، فإن المسيرات انطلقت من جنوب لبنان واستهدفت مناطق متعددة في الجليل، ما أثار حالة من التأهب القصوى في صفوف الجيش الإسرائيلي. وذكرت القناة أن بعض هذه الطائرات المسيرة تم اعتراضها وإسقاطها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، بينما تمكنت أخرى من العودة إلى قواعدها دون أن تصيب أهدافًا حيوية.





وأضافت القناة أن الجيش الإسرائيلي رد على هذه الهجمات بتكثيف العمليات الجوية والاستطلاعية في الأجواء اللبنانية، كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية على طول الحدود الشمالية تحسبًا لأي تصعيد محتمل.





ويأتي هذا التصعيد في ظل التوترات الأمنية المتزايدة بين إسرائيل وحزب الله، خاصة بعد سلسلة من الاشتباكات المتفرقة التي شهدتها الحدود الشمالية خلال الأسابيع الأخيرة. وتخشى السلطات الإسرائيلية من أن تكون هذه الهجمات جزءًا من خطة أوسع لحزب الله لتوسيع نطاق المواجهة مع إسرائيل.





في السياق نفسه، نقلت القناة عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش يتعامل بجدية مع التهديدات المتزايدة من حزب الله، وأنه يجري تقييمًا مستمرًا للوضع الميداني. وأكدت المصادر أن إسرائيل لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها وأمنها، وأن الجيش مستعد للتصدي لأي تهديدات قد تشكلها الطائرات المسيرة أو غيرها من الأنشطة العدائية.





وفي ظل هذه التطورات، يبقى الوضع في الشمال متوترًا مع احتمالات التصعيد في أي لحظة، فيما تستمر الجهود الدولية في محاولة احتواء الموقف ومنع انجرار المنطقة إلى مواجهة واسعة.