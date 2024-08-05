هجوم بالمسيرات على شمال إسرائيل .. نشوب حرائق وصافرات إنذار 

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت عشرات المسيرات من جنوب لبنان تجاه شمال إسرائيل، في هجوم جديد من حزب الله، قبل قليل، ما أسفر عن نشوب حرائق في مستوطنات إسرائيلية، ودوي صافرات الإنذار بمنطقة الجليل الأعلى.

هجوم بالمسيرات على شمال إسرائيل ..ونشوب حرائق وصافرات الإنذار

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن صفارات إنذار تدوي في الجليل الغربي للتحذير من عمليات إطلاق للصواريخ، بعد نشوب حريق في مستوطنة ميرون، بعد إطلاق طائرات مسيرة من جنوب لبنان.

وأكد الإعلام العبري، أن صفارات إنذار دوت في الجليل الغربي وميرون شمالي إسرائيل، بعد إطلاق عشرات المسيرات من جنوب لبنان.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات لم يتم إخلاء سكانها بشمال البلاد، خشية تسلل طائرات مسيّرة بعد رصد عمليات إطلاق من قبل حزب الله.