الشئون العربية بـ"الصحفيين" تستضيف اللواء سمير فرج

ياسر رشاد - القاهرة - فى حوار مفتوح عن تداعيات الصراع بالمنطقة على الأمن القومى..

الإثنين 05/أغسطس/2024 - 08:46 م 8/5/2024 8:46:56 PM

تستضيف لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، غدا الثلاثاء، المفكر الاستراتيجى والخبير العسكرى اللواء الدكتور سمير فرج فى حوار مفتوح بعنوان "الأمن القومى المصري والعربي فى ظل الصراعات الراهنة بالمنطقة" حول تداعيات الصراع الحالى بمنطقة الشرق الأوسط على الأمن القومى المصرى والعربى.



وقال حسين الزناتى رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية ووكيل نقابة الصحفيين، إن اللقاء يأتى فى وقت حرج بالمنطقة التى تشهد عاصفة الاعتداءات وآلة القتل الإسرائيلية للشعب العربى فى فلسطين ولبنان، ونهجها لعمليات الاغتيال السياسى، وكان آخرها اغتيال إسماعيل هنية فى قلب طهران، وهو الأمر الذى يؤدى إلى تداعيات سياسية وعسكرية قد تؤدى إلى حرب شاملة بالمنطقة، يستوجب معها تحليل عسكرى وأمنى يطرحه الخبير العسكرى اللواء سمير فرج فى هذا اللقاء.



ويقوم بعده بالإجابة على التساؤلات المرتبطة بما يطرحه.



يجرى اللقاء الساعة الخامسة مساء بالقاعة المستديرة بالدور الثالث بمبنى نقابة الصحفيين