كتائب القسام: فجرنا نفقًا في قوة صهيونية شرق رفح وسقط قتلى وجرحى

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تنفيذها عملية نوعية صباح اليوم ضد قوة إسرائيلية في منطقة زلاطة شرق مدينة رفح. وقالت الكتائب في بيان صادر عنها إن العملية استهدفت نفقًا يحتوي على قوات صهيونية، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف تلك القوة.





ووفقًا للبيان، فقد تمت العملية بنجاح من خلال تفجير النفق الذي كان يستخدمه الجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية في صفوفه. وأضافت الكتائب أن هذه العملية تأتي في إطار الرد على ما وصفته بالجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.





وتشهد المنطقة المحيطة بمدينة رفح توترًا أمنيًا متزايدًا، حيث كثفت كتائب القسام من عملياتها ضد الأهداف الإسرائيلية. وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الهجمات التي تشنها الفصائل الفلسطينية على المواقع العسكرية الإسرائيلية في سياق التصعيد المستمر بين الطرفين.





في الوقت نفسه، لم يصدر تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي حول تفاصيل الهجوم أو مدى تأثيره، بينما تواصل السلطات الإسرائيلية تحقيقاتها حول الحادثة وتقييم الأضرار والخسائر.





متحدث الأمن القومي الأمريكي: نراقب الوضع في بنغلاديش ونحث على تشكيل حكومة ديمقراطية وشاملة





قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في تصريحات لوسائل إعلام عربية، إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع السياسي المتأزم في بنغلاديش. وأكد المتحدث أن واشنطن تحث على ضرورة تشكيل حكومة ديمقراطية وشاملة تضمن تمثيل جميع فئات الشعب البنغالي.





وأشار المتحدث إلى أن الإدارة الأمريكية تشعر بقلق بالغ إزاء التصاعد الأخير في التوترات السياسية في بنغلاديش، وما قد يترتب على ذلك من زعزعة للاستقرار في البلاد. وأوضح أن الولايات المتحدة تواصل متابعة التطورات عن كثب، وتحث جميع الأطراف على الحوار السلمي وحل الخلافات السياسية من خلال الوسائل الديمقراطية.





وأكد المتحدث أن واشنطن تدعم بقوة مبدأ الشمولية في الحكومة البنغالية المستقبلية، مشيرًا إلى أن أي حكومة يتم تشكيلها يجب أن تكون ممثلة لجميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك الأقليات والفئات المهمشة. كما شدد على أهمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كجزء لا يتجزأ من أي عملية سياسية.





وفي ختام تصريحاته، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أن الولايات المتحدة ستظل منخرطة مع المجتمع الدولي للعمل على ضمان استقرار بنغلاديش ودعم تطلعات شعبها نحو الديمقراطية. وأضاف أن واشنطن على استعداد لتقديم الدعم اللازم لمساعدة البلاد على تحقيق انتقال سياسي سلس ومشروع يحظى بقبول الشعب البنغالي.