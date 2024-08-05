استهداف صاروخي يطال قاعدة عين الأسد في الأنبار غرب العراق

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من مراسليها يفيد باستهداف صاروخي يطال قاعدة عين الأسد في الأنبار غرب العراق.

غارات جوية إسرائيلية تستهدف بلدة كفر كلا جنوب لبنان

كما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من مراسليها تفيد بأن هناك غارات جوية إسرائيلية تستهدف بلدة كفر كلا جنوبي لبنان.

وكان 12 شخصًا من بلدة مجدل شمس في الجولان المحتلة لقوا مصرعهم، بينما أُصيب العشرات وفق وسائل إعلام إسرائيلية، بسبب سقوط صاروخ تم إطلاقه على ملعب كرة قدم، وتتراوح أعمارهم بين 10 و20 عامًا، وتبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي المسؤولية عن الحادث.

وتعتبر مجدل شمس، واحدة من القرى التي بقيت في أراضي الجولان المحتلة بخلاف 163 قرية قام الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أهلها بعد احتلالها عام 1967، ومنذ قرار ضمها إلى الأراضي الإسرائيلية في عام 1981، بدأت إسرائيل في بناء المستوطنات اليهودية.

هجوم بالمسيرات على شمال إسرائيل ..ونشوب حرائق وصافرات الإنذار

وفي سياق اخر ، انطلقت عشرات المسيرات من جنوب لبنان تجاه شمال إسرائيل، في هجوم جديد من حزب الله، قبل قليل، ما أسفر عن نشوب حرائق في مستوطنات إسرائيلية، ودوي صافرات الإنذار بمنطقة الجليل الأعلى.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن صفارات إنذار تدوي في الجليل الغربي للتحذير من عمليات إطلاق للصواريخ، بعد نشوب حريق في مستوطنة ميرون، بعد إطلاق طائرات مسيرة من جنوب لبنان.

وأكد الإعلام العبري، أن صفارات إنذار دوت في الجليل الغربي وميرون شمالي إسرائيل، بعد إطلاق عشرات المسيرات من جنوب لبنان.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات لم يتم إخلاء سكانها بشمال البلاد، خشية تسلل طائرات مسيّرة بعد رصد عمليات إطلاق من قبل حزب الله.