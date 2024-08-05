مصدر أمني عراقي: سقوط صاروخ على الأقل داخل قاعدة عين الأسد

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد مصدر أمني عراقي لوسائل الإعلام العربية بسقوط صاروخ واحد على الأقل داخل قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية تابعة للتحالف الدولي في غرب العراق. وقال المصدر إن الصاروخ انفجر داخل القاعدة مما أسفر عن أضرار مادية، فيما لم تتضح بعد تفاصيل حول وقوع إصابات.

وأوضح المصدر أن الانفجار أدى إلى تدمير بعض المعدات العسكرية والبنية التحتية داخل القاعدة. وأضاف أن فرق الطوارئ والإسعاف تم استدعاؤها إلى الموقع للتعامل مع الأضرار وتقديم المساعدة اللازمة.

وأضاف المصدر أن الهجوم وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية، وأن التحقيقات جارية لمعرفة الجهة المسؤولة عن الهجوم وملابساته. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الهجوم قد يكون ناتجًا عن قصف صاروخي من منطقة قريبة.





في أعقاب الهجوم، قامت القوات الأمنية داخل القاعدة بزيادة إجراءاتها الأمنية وتعزيز الدفاعات لمنع أي هجمات مستقبلية. كما قامت السلطات العراقية والأمريكية بفتح تحقيق شامل في الحادثة لتحديد المسؤولين واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي مثل هذه الهجمات في المستقبل.





ويأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه العراق زيادة في الهجمات ضد القوات الأجنبية، مما يثير قلقًا بشأن الأوضاع الأمنية في البلاد واستقرارها.





مصدر أمني: دوي انفجارين قرب قاعدة عين الأسد في غرب العراق





أفاد مصدر أمني لوسائل الإعلام العربية بوقوع دوي انفجارين قرب قاعدة عين الأسد العسكرية، التي تضم قوات أمريكية، في غرب العراق. وقال المصدر إن الانفجارين وقعا في وقت متقارب، مما تسبب في حالة من الفوضى والهلع بين القوات المتواجدة في القاعدة.





وأضاف المصدر أن الانفجارين أسفرا عن أضرار مادية ملحوظة، حيث شوهدت سحب الدخان تتصاعد من المنطقة المحيطة بالقاعدة. وهرعت الفرق الأمنية والطبية إلى موقع الحادثة للقيام بالإجراءات اللازمة وتقديم المساعدة للمصابين.





وتشير المعلومات الأولية إلى أن الانفجارين قد يكونان ناتجين عن هجمات صاروخية أو تفجيرات تمت بشكل متعمد. وتقوم السلطات العراقية والأمريكية حاليًا بالتحقيق في ملابسات الهجوم والبحث عن الجهة المسؤولة.





وفي أعقاب الهجوم، شددت القوات الأمنية إجراءاتها حول القاعدة، وقامت بتعزيز التدابير الأمنية لمنع تكرار مثل هذه الهجمات. وتأتي هذه الحادثة في وقت يشهد فيه العراق تصاعدًا في الهجمات ضد القوات الأمريكية والأجنبية في البلاد، وسط توترات متزايدة في المنطقة.





ويواصل المسؤولون الأمنيون جمع المعلومات وتحليل البيانات المتعلقة بالهجوم، فيما يتم العمل على تقييم الأضرار وتحديد الأسباب الدقيقة للانفجارين.





كتائب القسام: فجرنا نفقًا في قوة صهيونية شرق رفح وسقط قتلى وجرحى





أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تنفيذها عملية نوعية صباح اليوم ضد قوة إسرائيلية في منطقة زلاطة شرق مدينة رفح. وقالت الكتائب في بيان صادر عنها إن العملية استهدفت نفقًا يحتوي على قوات صهيونية، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف تلك القوة.





ووفقًا للبيان، فقد تمت العملية بنجاح من خلال تفجير النفق الذي كان يستخدمه الجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية في صفوفه. وأضافت الكتائب أن هذه العملية تأتي في إطار الرد على ما وصفته بالجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.





وتشهد المنطقة المحيطة بمدينة رفح توترًا أمنيًا متزايدًا، حيث كثفت كتائب القسام من عملياتها ضد الأهداف الإسرائيلية. وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الهجمات التي تشنها الفصائل الفلسطينية على المواقع العسكرية الإسرائيلية في سياق التصعيد المستمر بين الطرفين.





في الوقت نفسه، لم يصدر تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي حول تفاصيل الهجوم أو مدى تأثيره، بينما تواصل السلطات الإسرائيلية تحقيقاتها حول الحادثة وتقييم الأضرار والخسائر.