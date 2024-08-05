بلينكن يناقش التوتر في الشرق الأوسط مع قيادات قطرية ومصرية

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صدر اليوم، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وكذلك مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ، لمناقشة التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، وخاصة في قطاع غزة.





وأشار البيان إلى أن بلينكن أعرب خلال هذه المحادثات عن قلق الولايات المتحدة البالغ بشأن الأوضاع الأمنية المتدهورة في المنطقة، مشددًا على أن العالم يمر بلحظة حرجة تتطلب اتخاذ خطوات جادة لخفض التصعيد.





وأكد بلينكن على أهمية دور قطر ومصر في جهود الوساطة والعمل من أجل تهدئة الأوضاع. كما ناقش مع نظيريه ضرورة استمرار التواصل مع جميع الأطراف المعنية من أجل تحقيق تهدئة فورية ومنع تفاقم الأزمة.





وفي هذا السياق، أوضح بلينكن أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع شركائها الدوليين والإقليميين للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة تشكل عاملًا حاسمًا في كسر دائرة العنف ومنع التوترات من التمدد إلى مناطق أوسع في الشرق الأوسط.





كما شدد الوزير الأمريكي على أن وقف إطلاق النار في غزة سيكون بداية لجهود أوسع تهدف إلى تحقيق استقرار دائم في المنطقة، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تواصل متابعة التطورات عن كثب وتعمل على دعم أي مبادرات تساهم في تحقيق السلام والهدوء.





وتأتي هذه المحادثات في ظل تصاعد حدة المواجهات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، والقلق المتزايد من احتمالية انتقال الصراع إلى دول أخرى في المنطقة، مما يستدعي جهودًا دبلوماسية مكثفة لمنع اندلاع حرب شاملة.





واختتم بيان الخارجية الأمريكية بالتأكيد على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع حلفائها وشركائها في المنطقة لخفض التوترات وتحقيق حلول سلمية تعزز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.