غالانت: لابد من توسيع التحالف الدولي لمواجهة عدوان إيران ووكلائها

ياسر رشاد - القاهرة - كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن مناقشات جرت مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية حول سبل توسيع التحالف الدولي لمواجهة التهديدات الإيرانية ووكلائها في المنطقة. وأكد غالانت في تصريحات أدلى بها اليوم أن اللقاء ركز على تعزيز التعاون العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة خطط مستقبلية لمواجهة ما وصفه بـ "العدوان الإيراني المتزايد".

وأشار غالانت إلى أن إيران لا تشكل تهديدًا لإسرائيل فقط، بل للمنطقة بأكملها، وذلك من خلال دعمها للفصائل المسلحة في لبنان وسوريا واليمن والعراق. وقال إن التحالف الدولي بحاجة إلى توسيع نطاق عملياته لاحتواء هذه التهديدات المتصاعدة، مؤكدًا أن إسرائيل تعمل عن كثب مع حلفائها لضمان الاستعداد الكامل للتعامل مع أي تطورات محتملة.





وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن الاجتماع مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية تناول أيضًا التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، بما في ذلك تهديدات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية، مشددًا على أهمية تطوير القدرات الدفاعية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة لمواجهة هذه التهديدات بفعالية.

وفي ختام تصريحاته، أكد غالانت أن إسرائيل لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي، مشيرًا إلى أن التعاون العسكري والدبلوماسي مع الولايات المتحدة هو جزء أساسي من استراتيجية إسرائيل لردع إيران ووكلائها في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين إسرائيل وإيران، خاصة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والذي زاد من حدة المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية واسعة في المنطقة.

شهداء الأقصى: مجاهدونا يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في جنين



أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بمدينة جنين ومخيمها. وأكدت الكتائب في بيان لها أن مجاهديها يواصلون التصدي لمحاولات اقتحام قوات الاحتلال، مستخدمين الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في المواجهات.





وأوضحت الكتائب أن الاشتباكات اندلعت بعد أن حاولت قوات الاحتلال تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في جنين، مستهدفة مجموعة من المنازل والمواقع التي يُعتقد أنها تحوي مقاومين. وأشارت إلى أن مجاهديها تصدوا لهذه القوات وأوقعوا إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، مؤكدة أن المقاومة مستمرة ولن تتوقف رغم القصف والضغط العسكري.





كما أضاف البيان أن الكتائب قامت بعمليات استهداف للآليات العسكرية الإسرائيلية التي دخلت مناطق جنين، مشيرة إلى أن مقاتليها يتمركزون في مواقع استراتيجية داخل المدينة والمخيم، مما يمكنهم من استهداف الجنود بكفاءة. وأكدت أن المقاومة الفلسطينية في جنين لن تسمح لقوات الاحتلال بالمرور بسهولة وستظل تقاوم حتى خروجها من المدينة.





وتشهد جنين منذ عدة أيام توترًا وتصعيدًا كبيرًا نتيجة العمليات العسكرية التي تنفذها قوات الاحتلال في المدينة، والتي أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والإصابات في صفوف المدنيين. وتعتبر جنين واحدة من بؤر المقاومة الشديدة في الضفة الغربية، حيث تتمركز فيها عدة فصائل فلسطينية مسلحة.





وفي سياق متصل، دعت كتائب شهداء الأقصى جميع الفصائل الفلسطينية إلى توحيد الصفوف والتصدي بشكل جماعي للاعتداءات الإسرائيلية، مشددة على أن المقاومة المسلحة هي الخيار الوحيد لمواجهة الاحتلال وردعه عن استهداف أبناء الشعب الفلسطيني.