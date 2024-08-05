جنرال أمريكي كبير يصل منطقة الشرق الأوسط

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال موقع أكسيوس الأمريكي ، اليوم الأحد 4 أغسطس 2024 ، إن قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الجنرال مايكل إريك كوريلا ، وصل الى منطقة الشرق الأوسط ، من أجل بحث الهجمات الإيرانية المحتملة ضد إسرائيل.

وتأتي زيارة الجنرال الأمريكي ، في ظل ترقب العالم هجمات إيرانية ضد إسرائيل ، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران الأربعاء الماضي ، وكذلك اغتيال القيادي في تنظيم حزب الله اللبناني فؤاد شكر في ضاحية بيروت.

وأوضح الموقع أن كوريلا وصل منطقة الشرق الأوسط مساء السبت.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يجري كوريلا زيارات إلى إسرائيل والأردن وبعض دول الخليج.

المصدر : وكالات