بعد قليل.. بيان مهم من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بصدد إصدار بيانا صحفيا بشأن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024، في تمام الساعة 12 منتصف الليلة.

وأضافت المصادر في تصريحات إلى الخليج 365، أن كان ما يتردد عن نسب النجاح وتصدر المحافظات الأعلى درجات في نتائج الثانوية العامة ليس له أساس من الصحة، لافتة إلى أنه حتى الآن لم يتم اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم وحسم المحافظات الأكثر تصدرا.

وأشارت إلى أنه فور اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم خلال الساعات القادمة سيتم إصدار بيانا صحفيا يوضح النسب وقوائم الأوائل في كافة المدراس الحكومية والخاصة.

وطالبت المصادر من أولياء الأمور والطلاب متابعة البيانات الرسمية من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدم الانسياق خلف المعلومات التي تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أن الدكتور محمد عبداللطيف وزير التعليم، يعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة امتحانات اتمام شهادة الثانوية العامة، غدا الثلاثاء في تمام الساعة 12 ظهرا بالمدينة التعليمية بمدينة ٦ أكتوبر.

وأكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة إجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وتوجه الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الإجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.

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