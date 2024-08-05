اخبار العالم

الهجوم على قاعدة أمريكية في العراق وسماع دوي انفجارات بها

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

وحسب وسائل إعلام عراقية، فإن دوي 3 انفجارات في قاعدة "عين الأسد" غربي البلاد يرجح أنها ناتجة عن قصف صاروخي وطيران مسيّر.

وحسب ما نقلته قناة العربية - الحدث، فقد أدى سقوط نحو صاروخين على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية غربي العراق إلى سماع دوي عدة انفجارات بالقاعدة التي بداخلها قوات أمريكية.

وتعد قاعدة عين الأسد (قاعدة القادسية سابقاً) ثاني أكبر القواعد الجوية العراقية بعد قاعدة بلد الجوية، وهي مقر قيادة الفرقة السابعة في الجيش العراقي. وتقع في ناحية البغدادي، بمحافظة الأنبار قرب نهر الفرات بدأ بنائها عام 1980 واكتمل عام 1987 بأيدي ائتلاف شركات يوغسلافية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا