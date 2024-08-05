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تعليم القاهرة تعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم الإدارت لمواجهة الكثافة الطلابية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

عقدت تعليم القاهرة اجتماعًا موسعًا مع قيادات المديرية ومديري عموم الإدارت التعليمية، بشأن كافة المقترحات المقدمة بشأن سبل مواجهة الكثافة الطلابية، عجز المعلمين.

وفي بداية الاجتماع تم الترحيب بالحضور، وتم تناول العديد من الآليات والمقترحات لمواجهة الكثافات الطلابية على أرض الواقع مع طبيعة كل إدارة تعليمية وكل مدرسة من خلال حلول متعددة وطرق قابلة للتنفيذ.

وفى الختام تم فتح باب الحوار والمناقشة والإستماع للجميع والرد على كافة تساؤلاتهم، مؤكدين على ضرورة تضافر كافة الجهود لحل هذة المشكلة والتغلب على التحديات التى تواجه العملية التعليمية بكل إخلاص ووطنية، فمصر دائماً بأبنائها المخلصين.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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