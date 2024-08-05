الرطوبة تصل إلى 95%.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشفت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

أفادت شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن " على قناة "الحدث اليوم" بوجود انخفاض بسيط في درجات الحرارة بالمقارنة بشهري يونيو ويوليو الماضيين، إلا أن معدلات الرطوبة تبقى عالية جداً وخاصة في ساعات النهار والليل، مما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ووأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن نسب الرطوبة في ساعات النهار تتراوح بين 50% -70%، بينما تصل في ساعات الليل إلى 95%.

وفيما يتعلق بتوقعات الأمطار، أشارت شاكر إلى احتمالية هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق معينة من الجنوب، وتشمل مناطق الوادي الجديد وأسوان وجنوب البحر الأحمر، ومن المحتمل أن تتسبب هذه الأمطار بحدوث سيول في بعض الأماكن مثل توشكى وشرق العوينات، وذلك بسبب غزارة هطول الأمطار في تلك المناطق.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب المياه والابتعاد عن المواد السكرية والكافيين والمشروبات المدرة للبول وضرورة اتباع الاحتياطات الصحية لتهدئة الجسم وتجنب الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري، وخاصة في فترات ذروة حرارة الشمس.