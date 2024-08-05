ترامب: إيران ستهاجم إسرائيل الليلة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن "إيران سوف تقوم بمهاجمة إسرائيل الليلة".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق خلال مقابلة مع اليوتيوبر الأمريكي إدين روس، ""سمعت أن إيران ستشن هجوما الليلة على إسرائيل. سيتعرضون للهجوم الليلة، هذا ما أخبركم به الآن".

وأضاف ترامب "لو كنت رئيسا، فلن يتحدث أحد حتى عن تلك الكلمة (هجوم)، لأنها لن تحدث. بنسبة 100 %.

وتم فرض حالة التأهب القصوى في إسرائيل تحسبا لهجوم إيراني محتمل، حيث إن التقديرات تشير إلى أنه ستكون هناك محاولة لضرب أهداف عسكرية وسط إسرائيل، بحسب ما أوردته هيئة البث العبرية.

وأوضحت أن الموقف في إسرائيل هو الرد لكن دون الانجرار إلى حرب شاملة.