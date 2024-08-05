المحكمة العليا الأميركية ترفض تأجيل الحكم على ترامب في قضية شراء الصمت

رفضت المحكمة العليا الأميركية تأجيل صدور حكم مرتقب على المرشح الرئاسي دونالد ترامب في إدانته بتهم ترتبط بشراء صمت نجمة أفلام إباحية، وأمر بمنع النشر حتى بعد انتخابات الخامس من تشرين الثاني.

وجاء قرار القضاة ردا على دعوى قضائية رفعتها ولاية ميزوري قالت فيها إن القضية المرفوعة ضد ترامب تنتهك حق الناخبين بموجب دستور الولايات المتحدة في الاطلاع على تصريحات المرشح الجمهوري في السباق الرئاسي في ظل سعيه للعودة للبيت الأبيض.