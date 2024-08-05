شويغو من طهران: روسيا مستعدة للتعاون الكامل مع إيران ولا سيما في الشؤون الإقليمية"

دان الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، مؤكداً أنّ "مرتكبي مثل هذه الجريمة يسعون إلى زيادة التوتر في المنطقة".

وأعرب شويغو، خلال زيارته طهران عن "استعداد روسيا للتعاون الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا سيما في الشؤون الإقليمية".

بدوره، أكّد رئيس هيئة الأركان في إيران، اللواء محمد باقري، الذي استقبل شويغو والوفد المرافق له أنّ "العلاقات الإيرانية الروسية هي علاقات استراتيجية وعميقة وطويلة الأمد، ولن تتأثر بتغير الحكومات".

وشدد باقري، على أنّ "أميركا تعلم جيداً أنّ العالم قد ترك أحادية القطب"، مرحباً بـ"التعاون الثلاثي بين إيران وروسيا والصين".

وكذلك، عقد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، علي أكبر أحمديان اجتماعاً مع نظيره الروسي لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.