"حزب الله": نفذنا هجوما جويا على قاعدة جبل نيريا واستهدفنا أماكن تموضع ضباطها وجنودها

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة، وخصوصاً الاغتيال الذي نفذه في جبانة ‏بلدة ميس الجبل، شنّ مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 05-08-2024 هجوما جويا بسرب ‏من المسيرات الانقضاضية على قاعدة جبل نيريا (مقر قيادي كتائبي تشغله حاليا قوات غولاني) ‏مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها واصابت أهدافها بدقة وحققت فيهم إصابات مؤكدة". ‏

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