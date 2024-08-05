أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "على أثر إشكال تطور إلى إطلاق نار وأدى إلى مقتل أحد المواطنين نتيجة خلافات شخصية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الصفير – الضاحية الجنوبية المواطنين (ش.م.) و(ح.م.) و(ح.ع.م.) والسوري (س.ك.)، ودهمت منزل المواطن (ا.م.) لتورطهم في الإشكال وتأليفهم عصابة مسلحة وإطلاقهم النار بهدف ترهيب المواطنين، إضافة إلى إحراقهم محال تجارية، وضبطت خلال عملية الدهم كمية من الذخائر الحربية وأعتدة عسكرية".
كذلك أعلنت المديرية، أن "وحدة من الجيش أوقفت عند مدخل مخيم عين الحلوة الفلسطينيَّين (ص.م.) و(م.ع.)، المطلوبَين لإطلاقهما النار".
وأكدت أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف 6 أشخاص في الضاحية الجنوبية وعند مدخل مخيم عين الحلوة لارتكابهم جرائم مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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