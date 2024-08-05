حرب شاملة بالشرق الأوسط .. بايدن يلتقي فريق الأمن القومي

الشارقة - اميمة ياسر - يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، محادثات أزمة مع فريق الأمن القومي مع ترقب لهجوم إيراني على اسرائيل ردا على اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في عملية نفذت بطهران.

كما سيتصل بايدن، بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في إطار الجهود الدبلوماسية الهادفة لمنع تدهور الوضع في الشرق الأوسط الى حرب شاملة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ونشرت الولايات المتحدة طائرات مقاتلة وطائرات حربية إضافية في المنطقة لدعم إسرائيل بعدما أشارت تقارير إلى أن ايران قد ترد اعتبارًا من الاثنين على اغتيال هنية.

وقال البيت الأبيض، إنه من المقرر ان يلتقي بايدن فريقه للأمن القومي في غرفة العمليات في البيت الأبيض لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط" بعد عودته من عطلة نهاية الأسبوع في منزله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

وستكون نائبة الرئيس كامالا هاريس التي من المتوقع أن تعلن عن مرشحها لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية عام 2024 في اليومين المقبلين، ضمن الحاضرين.

وأضاف البيت الأبيض ان بايدن كان سيتصل بالملك عبد الله الثاني قبل مغادرته ويلمينجتون.

وأبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نظراءه في دول مجموعة السبع في مؤتمر عبر الهاتف الأحد أن أي هجوم، والذي توقع أن يكون مشتركا بين ايران وحزب الله، يمكن أن يحصل في غضون 24 الى 48 ساعة اعتبارا من الاثنين كما أورد موقع أكسيوس الأمريكي.

وأضاف أكسيوس أن بلينكن طلب من نظرائه ممارسة ضغوط دبلوماسية على طهران وحزب الله وإسرائيل للحفاظ على أقصى درجات ضبط النفس.

وشدد بلينكن أيضا على ضرورة تهدئة التوتر الإقليمي وذلك في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، حيث استهدفت بعض الفصائل المتحالفة مع ايران القوات الأميركية في وقت سابق في إطار حرب غزة، كما أعلنت الخارجية الأمريكية.

وكان جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي صرح الأحد: «نستعد لكل الاحتمالات» مضيفا ان الولايات المتحدة تفعل كل ما هو ممكن للتأكد من عدم تفاقم هذا الوضع.