شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. مصرع أكثر من 100 شخص جراء الأمطار الغزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي نحو 100 شخص مصرعهم وفُقد آخرون؛ نتيجة الفيضانات الناجمة عن الأمطار الصيفية الغزيرة التي تسبب الدمار في جميع أنحاء الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم أن 8 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد خلال نهاية الأسبوع، بعد أن تعرضت مدينة كانجدينج لفيضان مفاجئ وانهيارات أرضية.

فيما انهار جسر على إحدى الطريق السريعة، وتعرض عدد من المنازل للتدمير، مشيرًا إلى أن 38 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم، فيما يستمر البحث عن 24 مفقودًا. فيضانات في الصين وفي مقاطعة سيتشوان لقي 14 شخصًا على الأقل مصرعهم في فيضان مفاجئ آخر، بينما لا يزال 25 آخرون في عداد المفقودين.

في حين لقي 48 شخصًا على الأقل مصرعهم في مقاطعة هونان وسط الصين خلال الأيام الأخيرة، حيث اجتاحت الفيضانات بينما لا يزال 35 شخصًا على الأقل في عداد المفقودين.