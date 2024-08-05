شكرا لقرائتكم خبر عن مالي تقطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا.. اعرف السبب والان نبدء بالتفاصيل

قطع العلاقات بين مالي وأوكرانيا

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الانفصاليون الطوارق

الدمام - شريف احمد - عقب هجوم نفذه متمردون، أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا.وتأتي الخطوة عقب هجوم نفذه متمردون في البلاد وخلف عشرات القتلى.وكان ممثل بجهاز الاستخبارات العسكرية الأوكراني، أشار إلى أن كييف ساعدت المتمردين الطوارق في كمين على قافلة تابعة للجيش المالي ومرتزقة فاجنر الذين يدعمونهم قبل أسبوع.وقالت الحكومة الانتقالية في بيان إن مالي سوف تعد أي دعم في المستقبل لأوكرانيا دعما للإرهاب الدولي.وجرى تداول صورة غير مؤكدة لمقاتلي الطوارق يحملون علم أوكرانيا عبر الإنترنت.وفي نفس الوقت، أعلن عن عمليات أخرى من نفس النوع في إفريقيا.وبين المسؤول الاستخباراتي أن "احتكار الجيوش الخاصة الروسية في إفريقيا شارف على الانتهاء، وبدأت القوات المعارضة تظهر أن بإمكانها وضع هؤلاء المجرمين في مكانهم".ووفق الانفصاليين الطوارق، جرى قتل 84 من المرتزقة الروس و47 من جنود مالي خلال عدة أيام من القتال في نهاية يوليو حول قرية تين زواتين على الحدود مع الجزائر.