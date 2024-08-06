"رويترز": شركة دلتا للطيران الأميركية توقف رحلاتها بين مطار "جي أف كي" في نيويورك وتل أبيب حتى 31 آب

أفادت وكالة "رويترز"، أن "شركة دلتا للطيران الأميركية توقف رحلاتها بين مطار (جي أف كي) في نيويورك وتل أبيب حتى 31 آب المقبل".

وكانت قد أعلنت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية، أن "رحلاتها ستتجنب الأجواء العراقية والإيرانية حتى السابع من آب على أقل تقدير، في ظل ارتفاع مستوى التوتر في المنطقة".

وأفادت "لوفتهانزا"، في بيان، بأنه "سيتم تعليق الرحلات إلى عمّان وإربيل حتى التاريخ ذاته وتعليق تلك المتوجّهة إلى تل أبيب وطهران وبيروت حتى 12 آب".

وكانت قد أعلنت عدة شركات الأسبوع الماضي تعليق رحلاتها إلى عدة وجهات في الشرق الأوسط، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران الأربعاء واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية بالضاحية الجنوبية الثلاثاء.

وعلقت شركة الطيران الايطالية رحلاتها إلى تل أبيب حتى 6 آب. كما أعلنت شركتا إير فرانس وترانسافيا السبت تمديد إلغاء الرحلات إلى بيروت حتى 6 آب، دون إيقاف الرحلات إلى تل أبيب.