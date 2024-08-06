الحكومة تؤكد: لا ضرائب جديدة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن السياسات الضريبية الجديدة التي تناقشها الحكومة؛ تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص ودعم قطاعات الإنتاج والتصدير، دون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين.

ونوه خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، بأن السياسات الجديدة التي تضعها وزارة المالية في مراحلها الأخيرة، قائلا إنها ترتكز على تبسيط الإجراءات الضريبية وتسهيلها أمام المستثمرين، سواء فيما يتعلق بفحص الملفات أو التعامل مع مصلحة الضرائب.

ونفى وجود أي اتجاه لفرض ضرائب جديدة، قائلا:« «فيما يتعلق بأي زيادات ضريبة، لم يشر وزير المالية لأي زيادات ضريبية، والسياسة تحديدًا تتعلق بتيسير الإجراءات».

وأوضح أن الهدف من السياسة الضريبية الجديدة هو جعل الاستثمار في مصر أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب والمحليين، من خلال توفير مناخ ضريبي مشجع يقضي على أي تعقيدات بيروقراطية، مشددا أن «الهدف تسهيل الإجراءات أكثر منه أي أمور أخرى كفرض أعباء جديدة على المواطنين؛ بل على العكس الغرض هو تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين».