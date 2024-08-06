«الصحة العالمية» تسلم لبنان 32 طن مساعدات طبية

ابوظبي - سيف اليزيد - غيداء جبيلي (بيروت)

مع استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية تسلم لبنان أمس، شحنة مساعدات طارئة تزن 32 طناً من المستلزمات الطبية المخصصة لمعالجة إصابات الحروب، مقدمة من منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار رفع جهوزية القطاع الصحي لمواجهة أي تصعيد إسرائيلي محتمل على لبنان.

وقال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض بحضور ممثلين عن المنظمة، إن «لبنان لا يريد أي حرب ونحن نطالب منذ اليوم الأول بوقف إطلاق النار يمتد من غزة الى لبنان وجنوبه، ولكن في الوقت نفسه نرى الاعتداءات الإسرائيلية التي تحدث يوميا ليس فقط في غزة إنما في لبنان، وغيره في المنطقة»، معلناً عن رفع جهوزية كل المستشفيات وكل القطاع الصحي في لبنان.

وأعلن عن رفع جهوزية كل المستشفيات وكل القطاع الصحي في لبنان، وذلك في ظل الاعتداءات المتواصلة على جنوب لبنان ومناطق أخرى في بيروت الكبرى وغيرها من المناطق، مضيفاً كان ذلك عبر استقدام المساعدات والتجهيزات اللازمة حتى تكون موجودة في كل المستشفيات.