الاحتلال: اغتيال القيادي بوحدة الرضوان سيؤثر على قدرات حزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن اغتيال أحد القياديين البارزين في وحدة "الرضوان" التابعة لحزب الله اللبناني سيؤثر بشكل كبير على قدرات الحزب في شن عمليات عسكرية في شمال إسرائيل. وأكد الجيش أن هذه العملية تعتبر ضربة نوعية لقدرات حزب الله العسكرية، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات على الحدود الشمالية.

في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أشار إلى أن القيادي المستهدف كان له دور محوري في التخطيط والإشراف على عمليات نوعية تستهدف مناطق شمال إسرائيل. وأضاف البيان أن اغتياله سيحد من قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات مماثلة في المستقبل القريب، ويضعف شبكة القيادة والسيطرة داخل الوحدة.





كما أضاف المتحدث باسم الجيش أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود الإسرائيلية المستمرة لتعطيل الأنشطة العسكرية لحزب الله وإضعاف قدراته الهجومية، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل توجيه ضربات دقيقة ضد الأهداف الاستراتيجية للحزب في أي وقت تستدعيه الظروف الأمنية.





من جانبه، لم يصدر حزب الله أي تعليق رسمي حتى الآن على إعلان الجيش الإسرائيلي، لكن مصادر مقربة من الحزب أكدت أن القائد الذي تم اغتياله كان له دور بارز في تعزيز قدرات الحزب العسكرية على الحدود مع إسرائيل.





وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة تزايدًا في المناوشات العسكرية على طول الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة واسعة النطاق.

سلاح الجو الاسرائيلى يستهدف قيادياً في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله





أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أن سلاح الجو نفذ عملية استهدفت قيادياً بارزاً في وحدة الرضوان، التابعة لحزب الله اللبناني، وذلك في إطار تصعيد المواجهات على الجبهة الشمالية.





وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي، إن العملية الجوية تمت بدقة عالية، واستهدفت موقعاً حيوياً في جنوب لبنان، حيث تواجد القيادي المستهدف. وأكد البيان أن العملية تأتي ضمن سلسلة من الضربات التي تهدف إلى تقليص قدرة حزب الله على تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل.





وأشار المتحدث إلى أن وحدة الرضوان تعتبر واحدة من أهم الوحدات العسكرية لحزب الله، وهي متخصصة في العمليات الخاصة والمهام الهجومية. وأضاف أن استهداف قيادي في هذه الوحدة يشكل ضربة قوية للبنية التنظيمية والقدرات العملياتية للحزب.





القسام: استهدفنا 4 دبابات ميركافا وناقلة جند في كمين مركب في تل السلطان غربي رفح





أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تنفيذ عملية نوعية استهدفت فيها 4 دبابات ميركافا وناقلة جند تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة تل السلطان غربي رفح.





وفي بيان عاجل صدر عن القسام، أكدت الكتائب أنها نصبت كمينًا مركبًا لقوات الاحتلال في المنطقة، مما أدى إلى تدمير الدبابات وناقلة الجند. وأضافت الكتائب أنها رصدت هبوط مروحيات إسرائيلية في الموقع لإجلاء الجنود المصابين والقتلى.