شركة دلتا للطيران توقف رحلاتها بين مطار نيويورك وتل أبيب حتى نهاية الشهر الجاري

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وكالة رويترز أن شركة دلتا للطيران قررت وقف جميع رحلاتها الجوية بين مطار جون إف. كينيدي الدولي (JFK) في نيويورك وتل أبيب حتى 31 أغسطس. يأتي هذا القرار في ظل تزايد المخاوف من احتمال نشوب حرب بين إيران وإسرائيل، وما قد ينجم عنها من تصعيد أمني في المنطقة.





وأشارت دلتا للطيران إلى أن القرار اتخذ بعد تقييم شامل للأوضاع الأمنية في المنطقة وتزايد التوترات العسكرية التي قد تؤثر على سلامة الرحلات الجوية. وأكدت الشركة أنها تضع سلامة الركاب وأطقم الطيران على رأس أولوياتها، وتتابع تطورات الوضع عن كثب بالتعاون مع الجهات المعنية.





هذا ويأتي تعليق الرحلات في وقت تتزايد فيه التوترات بين إيران وإسرائيل، حيث حذرت مصادر أمنية من أن المواجهة قد تكون وشيكة، مما دفع العديد من شركات الطيران الدولية إلى إعادة تقييم عملياتها الجوية في المنطقة.





الجيش الإسرائيلي: اغتيال القيادي بوحدة الرضوان سيؤثر على قدرات حزب الله





أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن اغتيال أحد القياديين البارزين في وحدة "الرضوان" التابعة لحزب الله اللبناني سيؤثر بشكل كبير على قدرات الحزب في شن عمليات عسكرية في شمال إسرائيل. وأكد الجيش أن هذه العملية تعتبر ضربة نوعية لقدرات حزب الله العسكرية، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات على الحدود الشمالية.





في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أشار إلى أن القيادي المستهدف كان له دور محوري في التخطيط والإشراف على عمليات نوعية تستهدف مناطق شمال إسرائيل. وأضاف البيان أن اغتياله سيحد من قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات مماثلة في المستقبل القريب، ويضعف شبكة القيادة والسيطرة داخل الوحدة.





كما أضاف المتحدث باسم الجيش أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود الإسرائيلية المستمرة لتعطيل الأنشطة العسكرية لحزب الله وإضعاف قدراته الهجومية، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل توجيه ضربات دقيقة ضد الأهداف الاستراتيجية للحزب في أي وقت تستدعيه الظروف الأمنية.





من جانبه، لم يصدر حزب الله أي تعليق رسمي حتى الآن على إعلان الجيش الإسرائيلي، لكن مصادر مقربة من الحزب أكدت أن القائد الذي تم اغتياله كان له دور بارز في تعزيز قدرات الحزب العسكرية على الحدود مع إسرائيل.





وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة تزايدًا في المناوشات العسكرية على طول الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة واسعة النطاق.