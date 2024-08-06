شركة المطارات الإيرانية: لا قيود على تحليق الطيران غرب وشمال غرب إيران

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت شركة المطارات الإيرانية في بيان لها اليوم أنه لا توجد أي قيود على تحليق الطيران في الأجواء الغربية والشمالية الغربية من إيران. وأوضحت الشركة أن جميع الرحلات الجوية تُسير بشكل طبيعي إلى كافة وجهاتها، دون أي تأثر بالوضع الأمني أو التوترات الإقليمية.

وجاء هذا البيان في ظل تقارير إعلامية تتحدث عن احتمال فرض قيود على حركة الطيران في المنطقة بسبب التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل. وأكدت شركة المطارات الإيرانية أن الأجواء الإيرانية آمنة تمامًا للطيران، وأنها تتابع التطورات بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة الطيران المدني.





كما دعت الشركة المسافرين وشركات الطيران إلى الاطمئنان بشأن حركة الطيران في البلاد، مشددة على أن جميع المطارات تعمل بكامل طاقتها وتستقبل الرحلات الجوية دون أي عوائق.





شركة دلتا للطيران توقف رحلاتها بين مطار نيويورك وتل أبيب حتى نهاية الشهر الجارى





أفادت وكالة رويترز أن شركة دلتا للطيران قررت وقف جميع رحلاتها الجوية بين مطار جون إف. كينيدي الدولي (JFK) في نيويورك وتل أبيب حتى 31 أغسطس. يأتي هذا القرار في ظل تزايد المخاوف من احتمال نشوب حرب بين إيران وإسرائيل، وما قد ينجم عنها من تصعيد أمني في المنطقة.





وأشارت دلتا للطيران إلى أن القرار اتخذ بعد تقييم شامل للأوضاع الأمنية في المنطقة وتزايد التوترات العسكرية التي قد تؤثر على سلامة الرحلات الجوية. وأكدت الشركة أنها تضع سلامة الركاب وأطقم الطيران على رأس أولوياتها، وتتابع تطورات الوضع عن كثب بالتعاون مع الجهات المعنية.





هذا ويأتي تعليق الرحلات في وقت تتزايد فيه التوترات بين إيران وإسرائيل، حيث حذرت مصادر أمنية من أن المواجهة قد تكون وشيكة، مما دفع العديد من شركات الطيران الدولية إلى إعادة تقييم عملياتها الجوية في المنطقة.