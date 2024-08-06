بلينكن: التصعيد في الشرق الأوسط لا يصب في مصلحة أحد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن التصعيد في الشرق الأوسط لا يصب في مصلحة أحد، ومن المهم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بغزة.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن الشرق الأوسط يمر بلحظة حرجة، وعلى جميع الأطراف الإحجام عن التصعيد، موضحا أنه من الضروري كسر دائرة العنف بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وتابع بلينكن، أننا منخرطون في دبلوماسية مكثفة، وعلى جميع الأطراف الامتناع عن التصعيد، مشيرا إلى أن التصعيد في الشرق الأوسط لا يصب في مصلحة أحد، ومن المهم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بغزة.

وأكمل وزير الخارجية، أنه على الأطراف ألا تبحث عن سبب لتأجيل التوصل لاتفاق بشأن غزة أو قول لا، موضحا أن هناك حاجة ملحة لجميع الأطراف لاتخاذ القرارات الصائبة خلال الساعات والأيام المقبلة.