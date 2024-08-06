سلمى محمود السابعة مكرر بالثانوية العامة: أسرتي سر تفوقي وأتمنى أن أصبح طبيبة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

عبرت الطالبة سلمي محمود فرغلي، الحاصلة على المركز السابع في الشعبة العلمية علوم على مستوى الجمهورية، عن سعادتها بتحقيق هذا الإنجاز. وأرجعت نجاحها إلى دعم أسرتها وحفظها للقرآن الكريم. كانت تعتمد في دراستها على الكتب المدرسية وشروح المدرسين، مع اللجوء أحيانًا إلى دروس خصوصية لفهم مواد مثل الفيزياء والأحياء.

توجهت سلمي بالشكر لإدارة مدرستها وأعضاء هيئة التدريس الذين قدموا الدعم النفسي والمعنوي للطلاب خلال العام الدراسي. وأكدت أن امتحانات الفيزياء والأحياء كانتا صعبتين ومحور قلق للطلاب.

جدير بالذكر أن والديها يعملان في مجال الطب، حيث أن والدتها أستاذة بكلية الطب بجامعة أسيوط، ووالدها طبيب نساء، وشقيقتها طبيبة أسنان. يعتبر والدها قدوتها ومثلها الأعلى، وهي تطمح للالتحاق بكلية الطب.

من جهته، أعرب الدكتور محمود فرغلي عن سعادته بتفوق ابنته سلمي، مشيرًا إلى أنه رأى في حلم أن أحد المدرسين سيفرق بينهما، وهذا الحلم تحقق الآن. سلمي تهوى القراءة وتحفظ القرآن الكريم، وتتمنى أن تحقق حلمها بدخول كلية الطب. نتمنى لها التوفيق والنجاح.