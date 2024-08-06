السابعة مكرر على الثانوية العامة: تعدد مصادر المذاكرة سبب تفوقي وسألتحق بكلية الطب

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

قالت الطالبة رهف محمد توفيق، الحاصلة على المركز السابع مكرر شعبة علمي علوم بمجموع 402، إن تعدد مصادر المذاكرة والتعود على نظام الامتحانات الجديد منذ بداية الصف الأول الثانوي كان سبب نجاحها وتفوقها.

وأشارت الطالبة المتفوقة خلال حديثها لمصراوي إلى أنها تتمنى الالتحاق بكلية الطب البشري، وكانت تسخر كل جهدها خلال السنة الدراسية لتحقيق هذا الحلم، مضيفةً: "عندما حصلت على النتيجة لم أكن أعرف أنني من الأوائل، وكانت تلك فرحة إضافية".

وأضافت أن أصعب مادة واجهتها كانت اللغة العربية، وأن اعتمادها على مصادر متعددة في المذاكرة كان سبب تفوقها فيها.

وأعرب محمد توفيق، والد الطالبة، عن فخره بابنته، مشيرًا إلى أنها كانت دائمًا تسعى لفهم مناهجها ودروسها من أكثر من وسيلة، حيث كانت تعتمد بشكل أساسي على قنوات اليوتيوب في المراجعة قبل الامتحانات.

وأضاف والد الطالبة أن نجلته دائمًا ما تكون متفوقة وتسعى للوصول إلى حلمها، قائلاً: "لم أكن متوقعًا حصولها على مركز من العشر الأوائل، لكن كنت متأكدًا أنها ستحصل على مجموع مشرف".