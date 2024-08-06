الثانية على الثانوية العامة علمي علوم: فرحت بابا في غربته (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قالت الطالبة رؤى أحمد محمد مدبولي، الحاصلة على المركز الثاني في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم، إن أول من بشرها بالنتيجة كانت والدتها بعد مكالمة هاتفية من والدها في المملكة العربية السعودية. وأكدت رؤى أن فرحتها لا توصف بهذا النجاح، مشيرة إلى أنها تهدي هذا التفوق لوالديها على تشجيعهم ودعمهم لها.

وأضافت رؤى أنها كانت تذاكر 5 ساعات يوميًا، موضحة أن تنظيم الوقت هو أهم شيء لتحقيق التفوق والنجاح. وأكدت أنها اعتمدت في مذاكرتها على الدروس الخصوصية والمراجعات المنزلية، قائلةً: "الحمد لله، ربنا لم يضع تعبنا هباءً".

وأشارت رؤى إلى أن فرحتها كانت مزدوجة بسبب السعادة التي شعر بها والدها في غربته، حيث يعمل مهندسًا في المملكة العربية السعودية، وأنه وعدها بالحضور للاحتفال بتفوقها في الثانوية العامة.

كما أوضحت رؤى أنها كانت تحب المذاكرة أون لاين ولم تحرم نفسها من الترفيه على الهاتف المحمول. وأكدت أن مثلها الأعلى في الحياة هو والدها وعمها، حيث كانا متفوقين دراسيًا طوال حياتهما، وهو ما جعلها تحذو حذوهما.